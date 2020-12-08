بالتزامن مع يوم التطوع العالمي.. “بشر” تدشن فريقها التطوعي

دشنت الجمعية السعودية للموارد البشرية يوم أمس فريق بشر التطوعي بحضور رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ علي بن ثابت القحطاني.

يأتي هذا التدشين بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع في ظل الحراك الذي تشهده المملكة لإيجاد عمل تنموي وتطوعي احترافي للوصول إلى مليون متطوع

وبين سعادة رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية تعمل لإيجاد بيئة مناسبة للمهتمين بالموارد البشرية في مختلف المجالات والبرامج من خلال اللقاءات الشهرية او برامج التدريب وغيرها وعن طريق الفرص والمبادرات التطوعية من خلال فريق بشر التطوعي

ويأتي إطلاق هذا الفريق لإيجاد بيئة مناسبة للممارسين والمختصين في مجال الموارد البشرية لممارسة التطوع من خلال خبراتهم ومهاراتهم ومبادراتهم في ذات المجال.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أ. محمد العلياني أن الفريق يهدف إلى التوعية بأهمية دور الموارد البشرية في المجتمعات المهنية وإيجاد منصة لتطوع المحترفين في مجال الموارد البشرية

وتأتي هذه المبادرة لإكمال مسيرة الجمعية لتعزيز دورها في تطوير ممارسات الموارد البشرية وتنمية رأس المال البشري

كما اوضحت قائدة الفريق أ. أروى عسيري أن الفريق يركز من خلال استراتيجيته على عمل مبادرات نوعية تتركز على التعريف بالمهارات التطبيقية للموارد البشرية في سوق العمل بمختلف قطاعاته.

وبهذه المناسبة فإن الجمعية السعودية للموارد البشرية ترحب وتدعو كل الراغبين في التطوع فيما يتعلق بالموارد البشرية من خلال التواصل مع الجمعية من خلال وسائل التواصل المختلفة.