مصر: نقدر مساعي الكويت لـ”المصالحة الخليجية”.. والأمن العربي في صدارة اهتماماتنا

أعربت مصر، اليوم الثلاثاء، عن تقديرها لجهود الكويت، فيما يتعلق بالمصالحة الخليجية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تقدر “استمرار الجهود المبذولة من جانب سمو أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية”.

وأضاف “حافظ”، ردًا على سؤال صحفي: “نأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه”.

وشدد السفير حافظ، في ختام حديث، أن مصر تؤكد في هذا المقام بأنه انطلاقًا من مسئولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي.