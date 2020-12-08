المملكة تحقق ارتفاعًا في نتائج تحصيل الطلبة في اختبار “TIMSS” لعام 2019

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نتائج طلبة المملكة في اختبار TIMSS 2019 في الرياضيات والعلوم للصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، الذي تنظمه الجمعية الدولية لتقييم التحصيل (IEA) في أكثر من 60 دولة حول العالم، ونفذته الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم، وشمل أكثر من 11 ألف طالب وطالبة يمثلون كافة مناطق المملكة.

وأكدت النتائج أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التحصيل الدراسي جميعها مقارنة مع العام 2015، حيث ارتفع متوسط درجات طلبة الصف الثاني المتوسط في الرياضيات من 368 نقطة عام 2015 إلى 394 نقطة عام 2019، وفي العلوم من 396 نقطة عام 2015 إلى 431 نقطة عام 2019.

وأوضحت النتائج أن متوسط تحصيل طلبة الصف الرابع في مادة الرياضيات قد ارتفع ليبلغ 398 نقطة في 2019 مقارنة بالعام 2015 (383 نقطة)، كذلك ارتفع متوسط تحصيلهم في العلوم حيث بلغ 402 نقطة في 2019 مقارنة بعام 2015 (390 نقطة).

وكشفت النتائج عن الأثر الإيجابي لالتحاق الطلبة برياض الأطفال وممارسة أنشطة القراءة والكتابة المبكرة في المنزل، وكذلك التحاقهم بالمدارس ذات المستويات العالية في الانضباط المدرسي، حيث ترتبط المتغيرات الثلاثة بتحسن الأداء في مادتي الرياضيات والعلوم على مستوى المملكة وعلى المستوى الدولي أيضًا.

وكشفت دراسة TIMSS أيضًا عن التأثير السلبي لظاهرتي التنمر والغياب، حيث ينخفض أداء الطلبة الذين يتعرضون للتنمر بشكل متكرر مقارنة بأقرانهم الذين لا يتعرضون للتنمر، كذلك الحال بالنسبة لظاهرة الغياب المتكرر، حيث بلغ الفارق بين أداء طلبة الصف الرابع الأكثر حضورًا للمدرسة والأكثر تغيبًا 52 نقطة في الرياضيات و47 نقطة في العلوم.

الجدير بالاهتمام أن 80% من أولياء أمور الطلبة في المملكة راضون جدًا عن مدارس أبنائهم، كما أنّ نسبة الطلبة الذين لديهم شعور قوي بالانتماء إلى المدرسة في المملكة بلغت 65%.

وتعدّ التوجهات في الدراسة الدولية للرّياضيات والعلوم ” TIMSS” دراسة تقويمية تُجرى كل أربعة أعوام؛ بهدف الوقوف على مستويات طلبة الصفين الرابع والثامن في المعارف والمهارات التي تتضمنها مناهج مادتي الرياضيات والعلوم، ومقارنة النتائج مكانيًا بين الدول المشاركة، وزمنيًا عبر دورات الدراسة المتتابعة، فضلًا عن توفير بيانات المتغيرات المختلفة وربطها بأداء الطلبة في الاختبار لاستكشاف أثرها في التعليم، وهي إحدى دراسات التقويم الدولية التي تشرف على تطبيقها محلياً هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع وزارة التعليم، لتعزيز التكامل والتنسيق بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة التعليم والتدريب، حيث شاركت المملكة في الدراسة في عام 2003 و2007 بالصف الثاني متوسط، ثم بالصفين الرابع والثاني متوسط في الأعوام 2011 و2015 و2019.

وقد أثمر تكامل الجهود بين هيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة التعليم عن المشاركة المتميزة لهذه الدورة التي نفذت في أبريل 2019م، وأعلنت نتائجها اليوم، وكان التزام الطلبة بالمشاركة مرتفعًا جدًا، كما انخفض “الخطأ المعياري” في تقدير المتوسطات إحصائيًا بشكل ملحوظ، وهذا يعكس جدية التعامل مع الاختبار، بفضل جهود التهيئة التي بذلتها وزارة التعليم وإدارات التعليم وقادة المدارس والمعلمون وأبناؤنا الطلبة أنفسهم وأولياء أمورهم.

ودعت الهيئة جميع المهتمين والباحثين الراغبين بالاطلاع على تقرير نتائج مشاركة المملكة زيارة موقع الهيئة الإلكتروني:

https://etec.gov.sa/ar/Researchers/Research-Studies/Pages/Statistical-Reports.aspx