الجيش المِصْري يعلن مقتل 40 مسلحًا وتدمير 437 وكرًا إرهابيًا

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن مقتل 40 مسلحًا شديدي الخطورة واستهداف وتدمير 437 وكرًا تستخدمها العناصر الإرهابية كملجأ لها ومخزنٍ للأسلحة والذخائر، خلال الفترة من الأول من سبتمبر الماضي وحتى اليوم، مشيرة إلى مقتل وإصابة 7 من أفرادها ما بين ضباط وجنود بمناطق العمليات.

وأوضحت القوات المصرية في بيان لها اليوم أن العمليات أسفرت عن اكتشاف وتدمير 59 عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسة، وتدمير 32 دراجة بخارية، واستهداف وتدمير 6 عربات دفع رباعي مفخخة، ومقتل 40 مسلحًا شديدي الخطورة، وضبط 3 بنادق آلية وبندقية قناصة ونظارة ميدان وجهاز لاسلكي و7 مخازن أسلحة، بالإضافة إلى القبض على 12 مسلحًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار البيان إلى أنه تم رصد واستهداف وتدمير 21 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية، وضبط 7 بنادق مختلفة الأعيرة، و160 خزنة أسلحة مختلفة الأنواع، وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة.

وأفاد البيان بالقبض أيضًا على 1448 فردًا حاولوا التسلل كهجرة غير شرعية، وضبط 39 عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود، وضبط وتدمير 5 أنفاق على الاتجاه الشمالي الشرقي.