وزير الخارجية الأردني: ندعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي في ليبيا بدون تدخلات خارجية في شؤونها

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن بلاده تدعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي في ليبيا بدون تدخلات خارجية في شؤونها، مؤكدا أن أمن مصر من أمن الأردن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه اليوناني والقبرصي، اليوم الثلاثاء، أنه يجب إنهاء التوتر في شرق المتوسط عبر المفاوضات، وعلى أساس احترام القانون الدولي.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن التعاون بين الأردن واليونان وقبرص ليس موجها ضد أحد، لافتًا إلى أن تركيا تتصرف بطريقة مخالفة للقانون الدولي وتعمل على استفزاز دول الجوار.

وأوضح وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، أنه تم بحث استفزازات أنقرة والنشاطات غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية القبرصية.