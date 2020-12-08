الادعاء يطلب السجن مدى الحياة لمتهمين في قضية شارلي إبدو

طالب الادعاء العام في المحاكمة المتعلقة بمهاجمة إرهابيين لمجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة بالسجن مدى الحياة لاثنين من المتهمين، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء.

ووفقا للتقارير الإعلامية، ذكرت النيابة أن المتهم علي رضا بولات ينبغي أن يصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد لأنه أدى دورا رئيسيا في التحضير للهجوم.

وتردد أن بولات كان مقربا من أميدي كوليبالي، الذي أطلق النار على ضابط شرطة في جنوب باريس وقتل أربعة رهائن في أحد المحال التجارية (سوبر ماركت).

كما طالب الادعاء بالسجن المؤبد للمتهم محمد بلحسين، الذي تردد أنه قريب أيضا من كوليبالي، وبالسجن 30 سنة لزوجة كوليبالي، حياة بومدين .

ويشتبه بأن كل من بلحسين وبومدين قد فرا إلى سورية، وليس من الواضح ما إذا كانا لا يزالا على قيد الحياة.

ومنذ بداية أيلول/سبتمبر، تم فتح محاكمة تشمل سلسلة من الهجمات التي أسفرت عن مقتل 17 شخصا في كانون ثان/يناير 2015 بالتفصيل أمام محكمة تم تشكيلها خصيصا لقضايا الإرهاب.

واستهدفت الهجمات هيئة تحرير مجلة “شارلي إيبدو” وأحد محال الأغذية الحلال عند اليهود طبقا للديانة اليهودية (كوشير) في باريس. وقُتل الجناة الثلاثة برصاص قوات الأمن.

ويواجه 14 متهما المحاكمة بتهم المساعدة في التحضير للهجمات.

ومن المتوقع صدور حكم في المحاكمة الأسبوع المقبل.