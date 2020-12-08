“موارد الرياض” ينذر 8 منشآت مخالفة خلال يوم واحد

تمكنت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء أمس، من تنفيذ أكثر من 20 جولة تفتيشية على قطاع وكالات السيارات بمواقع متفرقة من العاصمة الرياض، وتم خلال الجولات إنذار ثمان منشآت رصدت فيها المخالفات التالية “عدم توفير التأمين الطبي لعدد من موظفينها السعوديين أو عدم وجود عقود عمل للموظفين السعوديين بالإضافة إلى مخالفة وجود عامل يعمل بمهنة غير المدونة برخصة العمل وعامل اخر يعمل على غير صاحب العمل وضبط اثنان من امناء الصناديق غير سعوديين”.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن فرق التفتيش ماضية في متابعة تطبيق قرارات التوطين من خلال الجولات المفاجئة على المنشآت، مشدداً على ضرورة توطين المهن المتعلقة بوكالات ومعارض السيارات والتأجير مع تطبيق الغرامات بحق المخالفين وداعياً اصحاب الاعمال الى توظيف السعودين تفادياً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.