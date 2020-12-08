النيابة العامة توضح عقوبة حيازة أكثر من بطاقة شخصية أو دفتر عائلة

أكدت النيابة العامة أنه لايجوز لأي مواطن حيازة أكثر

من دفتر عائلة أو بطاقة شخصية موضحة عقوبات من يخالف ذلك.

و أوضحت أن عقوبة مخالفة هذا الأمر السجن مدة تصل 6 أشهر و غرامة تصل 10 آلاف ريال، أو إحدى العقوبتين

وقالت النيابة: “تُعزز الحماية الجنائية أوجه الضمانات المقررة للحالة المدنية لكل مواطن سعودي بما يمكّنه من ممارسة حقوقه الشخصية والتمتع بها وحماية الأمن المدني الجزائي تجاهها، ويُحظر في هذا الشأن حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة ودفتر عائلة واحد أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة الغير