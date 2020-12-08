بالفيديو .. وصل المسافرون بلا حقائبهم .. هكذا كانت رحلة الخطوط التركية إلى الخرطوم

في حادث نادر، فوجئ مسافرون على متن طائرة تركية بعد وصولهم إلى مطار الخرطوم بضياع أمتعتهم، معبرين عن غضبهم في مشهد يشير بأصابع الاتهام إلى مسؤولي الخطوط التركية.

و حصلت الوئام على مقطع فيدو أظهر بوضوح وصول المتاع الخاص بطائرة الخطوط الجوية التركية لمطار الخرطوم في حالة يرثى لها في الوقت الذي أكد فيه عدد كبير من ركاب الرحلة أنهم تعرضو للسرقة وفقدان متعلقات شخصية باهظة الثمن.

وفي تصريح عاجل على الواقعة علقت إدارة مطار الخرطوم الدولي بأنه لا علاقة لها بما حدث ، وأنها سلمت العفش والمتاع للركاب كاملا كما وصل من مخزن الطائرة التي حطت على المدرج اليوم.

ووسط احتجاجات وتلاسن واشتباك بالأيدي بين المسافرين العائدين والعديد من المسؤولين تدخلت شرطة المطار لفض الحادث الغريب والذي تكرر بصورة مزعجة.