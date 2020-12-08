“الشؤون البلدية” توجّه بالعمل بتصميم ومواصفات الغطاء الساتر لجنائز النساء

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة من أجل العمل بالتصميم والمواصفات النموذجية للغطاء الساتر لجنائز النساء أثناء التشييع.

وتضمن التصميم والمواصفات المعتمدة من الوزارة لتغطية نعوش النساء غطاء ساتربطول (190) سنتمتر وعرض (80) سنتمتر، وتتكون من هيكل معدني مغطى بشراع بحيث يكون الغطاء زائد على الكفن حتى لا يظهر الجنازة.

ويتكون من غطاء من البوليستر عالي الكثافة يوفر أقصى حماية من الأشعة فوق البنفسجية ومضادة للماء، وسهل التنظيف، ومقاوم للبهتان، ويوفر بشكل كبير تكاليف الصيانة.

وتشمل مقبض معدني على النعش بمقاس (4سم* 6سم)، فضلا عن مقبض قماشي لسهولة حمل الجنازة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد وجّهت مؤخراً إدارات التجهيز (مغاسل الموتى) بالتأكد من تغطية نعوش النساء لتكون ساترة لمعالم الجسد أثناء التشييع ويأتي هذا التعميم كون انه لم تكن هناك معايير محددة للغطاء الساتر لجنائز النساء.