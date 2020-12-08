ملكة بريطانيا تتلقى لقاح #كورونا

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب أن الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب، سيتلقيان لقاح كورونا، لوقايتهما من الإصابة.

وأضاف راب: “لست متأكدا من أنهما سيخضعان للقاح أمام الكاميرا، لكنني واثق من أنه سيتم إجراء الترتيبات وفقا للنهج التدريجي الذي تم تحديده… هما كأي عائلة يشعران بالضغوط والمخاوف جراء هذا الوباء”.

يذكر أن السلطات الصحية في بريطانيا وضعت جدولا زمنيا لتقديم اللقاح بناء على قائمة أولويات معتمدة طبيا بما يشمل الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما والعاملين في مجال الصحة والرعاية في الخطوط الأمامية، ثم المسنين ممن بلغوا 75 عاما وأكثر، وثم من أعمارهم 70 عاما وأكثر.