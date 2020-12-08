اليونان تتهم تركيا بتسهيل هجرة الصوماليين غير الشرعية إليها

اتهم وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي أنقرة بأنها تشجع الهجرة الصومالية إلى تركيا عبر حملات ترويجية وعروض على التأشيرات، لتسمح بعد ذلك لهم بالتوجه إلى بلاده.

وقال ميتاراخي في مؤتمر صحفي: “في الصومال، علمنا أن السلطات التركية، وزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات تروج للهجرة إلى تركيا”.

وذكر أن هناك إفادات أدلى بها مهاجرون صوماليون أكدوا فيها أن مكتب الارتباط التركي في مقديشو “سهل” حصولهم على تأشيرات بناء على شهادات ووثائق وفرتها مؤسسات تمولها تركيا في الصومال.

ولفت ميتاراخي إلى أن هذه المؤسسات تشمل مستشفى وجامعة في مقديشو. وأضاف: “علمنا أن 300 شخص وصلوا إلى تركيا بهذه الطريقة.. هؤلاء يصلون بشكل قانوني إلى تركيا، بهدف إدخالهم إلى أوروبا بصورة غير شرعية”.

وتابع الوزير: “عندما يصل الصوماليون إلى إسطنبول يتم نقلهم بواسطة حافلات صغيرة إلى مناطق معينة في المدينة يبقون فيها بانتظار ترتيب نقلهم إلى السواحل الغربية لتركيا. من الواضح أنهم ليسوا عرضة للخطر في تركيا وبالتالي يجب منحهم حق اللجوء هناك إذا اقتضى الأمر”.

وقال: “من المثير للقلق أنه يبدو أن تركيا تسهل وصول هؤلاء المهاجرين عبر تأمين تأشيرات السفر لهم”.