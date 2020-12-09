شاهد الأسماء: الحج والعمرة تدعو 382 متقدماً ومتقدمة لوظائفها لمطابقة بياناتهم والمقابلات الشخصية

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أسماء 382 متقدماً ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها خلال الفترة من 13 /04 /1442 هـ لنهاية 17 /04 /1442 هـ على موقعها الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية.

وطلبت من المعلنة أسمائهم مراجعة المقر الرئيسي بحسب الجدول المرفق أدناه وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

وتؤكد الوزارة انها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

وعلى المعلن أسمائهم مراجعتهم للوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق واحضار الوثائق التالية للمطابقة: أصل الهوية الوطنية وأصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة وزارة التعليم.

وظائف التصميم الداخلي نأمل إحضار مجموعة من الأعمال الخاصة بالمرشحة.

ونود التأكيد على من لم يحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة سيعتبر ذلك بانه عزوفاً منه/منها عن رغبته في التوظيف

وفيما يلي اسماء المرشحين للوظائف: