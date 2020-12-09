تفاصيل الوظائف الشاغرة في مطار جدة الدولي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف تقنية شاغرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لحملة درجة البكالوريوس.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

رئيس قسم أمن المعلومات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: بكالوريوس علوم حاسب، هندسة حاسب، نظم معلومات حاسب، هندسة برمجيات، هندسة شبكات، أمن معلومات

خبرة 5 سنوات في أمن المعلومات.

الوصف الوظيفي : تخطيط وتطوير وتوجيه المهام والمسئوليات لقسم أمن المعلومات من خلال تطبيق السياسات والإجراءات بالأمن الإلكتروني للأنظمة التقنية والبنية التحتية والتطبيقات الخاصة وتطبيق تدابير الأمن الإلكتروني لضمان حماية أمن المعلومات.

أخصائي أمن المعلومات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: بكالوريوس علوم حاسب، هندسة حاسب، نظم معلومات حاسب، هندسة برمجيات، هندسة شبكات، أمن معلومات

خبرة لا تقل عن سنة في أمن المعلومات.

الوصف الوظيفي : تنفيذ المهام والمسئوليات لقسم أمن المعلومات من خلال تطبيق السياسات والإجراءات بالأمن الإلكتروني للأنظمة التقنية والبنية التحتية والتطبيقات الخاصة وتطبيق تدابير الأمن الإلكتروني لضمان حماية أمن المعلومات.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://careers.gaca.gov.sa/en/job-search-results/