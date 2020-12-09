كورونا حول العالم: الاصابات تقترب من حاجز الـ 69 مليوناً

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 68 مليونا و567 ألفا و527 إصابة، الأربعاء. وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و563 ألفا و130 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 47 مليونا و462 ألفا و104 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.