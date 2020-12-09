الشرطة الفرنسية: اعتقال 5 آخرين في قضية قطع رأس المعلم

اعتقلت الشرطة الفرنسية خمسة مشتبه بهم إضافيين على صلة بقطع رأس معلم فرنسي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصادر مقربة من القضية.

وذكر التقرير أنه تم احتجاز المشتبه بهم الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عاما بالقرب من باريس. وتردد أنهم كانوا على اتصال هاتفي بالمهاجم ويقال إنهم من أصل شيشاني.

وعرض معلم التاريخ صامويل باتي رسوماً كاريكاتورية مثيرة للجدل للنبي محمد خلال درس حول موضوع حرية التعبير.

وتم قتله في إحدى ضواحي باريس في منتصف أكتوبر وقتلت الشرطة الجاني وهو من أصول روسية شيشانية.

ويتعامل المحققون مع الجريمة على أنها عمل إرهابي بدافع “التطرف الإسلامي”.