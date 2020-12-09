الاتحاد الدولي للنقل الجوي: الطلب على السفر تراجع 70.6% في أكتوبر

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن إجمالي الطلب على السفر في أكتوبر تشرين الأول (مقيسا بايرادات كيلومترات المسافرين) انخفض 70.6 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته قبل عام.

واضاف الاتحاد أن الطلب الدولي على السفر في أكتوبر تشرين الأول تراجع 87.8 بالمئة مقارنة بأكتوبر 2019، ودون تغير يذكر مقارنة بانخفاض 88 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر.

هذا وأعلن أن الطاقة الاستيعابية تراجعت 76.9 بالمئة عن مستويات العام السابق، وانخفض معامل حمولة الركاب 38.3 نقطة مئوية إلى 42.9 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي لإياتا إن تفاوت التعافي أكثر وضوحا في الأسواق المحلية، إذ تعافي السوق المحلي في الصين تقريبا، بينما ظلت معظم الأسواق الأخرى على تراجعها الشديد.