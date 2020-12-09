الموارد البشرية : استراتيجية جديدة لسوق العمل تتضمن إصلاحات جوهرية

علق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، على قرار مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتعلق بالموافقة على استراتيجية سوق العمل بالمملكة.

وقال الراجحي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الأربعاء، إن موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية سوق العمل تتضمن إصلاحات جوهرية، ستسهم في تطويره ورفع كفاءته ليواكب أفضل الأسواق العالمية.

وأشار الوزير، إلى دعم القيادة السعودية المتواصل الذي يحظى به سوق العمل، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء خلال جلسته الأسبوعية الاعتيادية عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على استراتيجية سوق العمل.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ناصر الهزاني، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جاهزيتها.