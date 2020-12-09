“العامة للتقاعد” تصرف 6.9 مليار ريال للمتقاعدين

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، صرف أكثر 6.9 مليار ريال تمثل المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر الماضي لنحو 1.2 مليون متقاعد ومستفيد.

وأشار الإحصاء الشهري للمؤسسة، إلى إنجاز أكثر من 35 ألف معاملة إلكترونياً، وتسجيل أكثر من 10 آلاف مستفيد جديد في بوابة الخدمات الإلكترونية، ورصد ما يقارب من نصف مليون زائر خلال الشهر.

وأوضحت أنه تم إصدار أكثر من 100 ألف تعريف بالمعاش، وأكثر من 40 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية، كما بلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق المؤسسة خلال شهر نوفمبر أكثر من 40 ألف تحميل جديد بزيادة تجاوزت الـ100% عن الشهر الماضي.

واستقبلت «التقاعد» عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال الفترة ذاتها أكثر من 31 ألف مكالمة، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في تويتر.