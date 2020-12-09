خلال أسبوعين.. استئناف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في أبوظبي

أعلنت لجنة الطوارئ والأزمات في أبوظبي، بدء العمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في إمارة أبوظبي خلال أسبوعين بعد النجاحات المحققة من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة.

وشددت ضرورة تعزيز الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وذلك للمحافظة على جميع المكتسبات الصحية المحققة، ومواصلة الجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس، بما فيها التقصي النشط وحملات الفحوصات المختلفة، والجهود الإنسانية التي دعمت استقرار المجتمع بجميع فئاته.