لم يتحقق منذ 30 عاما.. أسهم اليابان تحلق نحو مستوى قياسي

أغلقت الأسهم اليابانية تعاملات، اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوى في 30 عاما إثر بدء حملة التطعيم بلقاح كوفيد-19 في بريطانيا، ذلك بخلاف دعم التقدم البادي نحو حزمة تحفيز أمريكية الآمال بتعاف اقتصادي عالمي سريع كما دعمت بيانات محلية خاصة بالآلات المعنويات.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.33 % إلى 26817.94 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 17 أبريل/ نيسان 1991، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.17% إلى 1779.42 نقطة.

وعززت المعنويات أكثر بيانات تظهر أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان سجلت تعافيا قويا في أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بانخفاض في الشهر السابق.

وزادت الطلبيات 17.1% وهي أكبر زيادة شهرية منذ أضحت البيانات متاحة في 2005 وتجاوزت بكثير توقعات المحللين في استطلاع اجرته رويترز والتي بلغت 2.8%.

وبلغ المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك مستويات قياسية الليلة الماضية في إغلاق الأسهم الأمريكية.

ويعود الارتفاع لأسباب منها الدعم القادم من قطاع الرعاية الصحية على خلفية أنباء إيجابية بشأن لقاح كوفيد-19.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 104.09 نقطة، بما يعادل 0.35% إلى 30173.88 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 10.29 نقطة، أو 0.28% إلى 3702.25 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 62.83 نقطة أو 0.5%، إلى 12582.77 نقطة.