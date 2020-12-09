شاهد التفاصيل: 5 اتفاقيات لدعم تأهيل وتدريب وتوظيف أبناء وبنات المدينة المنورة

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تركي بن عبدالله الجعويني، وعدداً من قيادات الصندوق، وشهد توقيع 5 اتفاقيات.

وقال “هدف”، في بيان له، إن أمير المنطقة استمع لشرحٍ عن البرامج والمبادرات الموجهة من الصندوق لأطراف سوق العمل، بالإضافة إلى إحصاءاتٍ عن جهود منظومة سوق العمل في المنطقة، وأوجه الشراكة والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، والمسارات الجديدة لدعم التوطين والتدريب على رأس العمل، والبرامج التي تُسهم في تحفيز الطاقات الوطنيّة للالتحاق بسوق العمل.

وشهد أمير منطقة المدينة المنورة، خلال اللقاء، مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” مع جامعة طيبة، والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، وشركة نماء المنورة، ولجنة التوطين بإمارة المنطقة، والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع.

وجرت مراسم توقيع اتفاقيات التعاون بين مدير صندوق “هدف”، ورئيس جامعة طيبة عبدالعزيز بن قبلان السراني، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة المدينة المنورة منير محمد بن سعد، فيما وقع النائب التنفيذي للأعمال بالصندوق فراس بن عبدالعزيز أباالخيل مع كل من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع مراد بن علي العروي، والرئيس التنفيذي لشركة نماء المنورة صالح أختربيك.

ووقع مدير قطاع المرصد الوطني للعمل بالصندوق، محمد بن سعيد القحطاني، مع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، ماجد بن سعد الحربي.

وأوضح الصندوق، أن اتفاقيات التعاون تأتي في إطار الجهود المشتركة بين الأطراف كافة، لدعم تأهيل وتدريب وتوظيف أبناء وبنات المنطقة، وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة، وإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، إضافةً إلى تطوير مستويات الأداء والإنتاجية بين مختلف الكوادر الوطنية العاملة في منشآت القطاع الخاص بالمنطقة، وزيادة فرص التوظيف بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وتشمل اتفاقيات التعاون التي أبرمها “هدف” مع الجهات الخمس، على إيجاد تعاون استراتيجي للاستفادة من بيانات وخدمات المرصد الوطني للعمل، من خلال إنشاء وحدة دراسات لسوق العمل بالمنطقة، وعقد شراكات لتقديم التدريب والتوظيف لأبناء وبنات المنطقة لإعدادهم وتهيئتهم لسوق العمل بما يتواءم مع برامج التوطين.

وتهدف كذلك إلى إقامة دورات تدريبية إلكترونية من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”، وتدريب وتطوير مهارات 7 آلاف من الكوادر الوطنية على رأس العمل، من خلال إلحاقهم بفُرص تدريبية نوعيّة في منشآت القطاع الخاص، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، إلى جانب تبادل الآراء والمعلومات بصورة مُنتظمة، وتشكيل فريق عمل لمتابعة التنفيذ، وعقد اجتماعات دورية لمراجعة الاتفاقية والتأكد من تحقيق أهدافها.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة، على ضرورة العمل المُستمر لتحقيق الأهداف المنشودة، وبذل كل الجهود للتعاون المُثمر؛ للوصول إلى نتائج مُحققة على أرض الواقع يستفيد منها أبناء وبنات طيبة الطيبة.