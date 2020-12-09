“المواصفات السعودية” تُطبق الإلزام بتسجيل المنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية في “سابر” قريبا

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن البدء في تطبيق تسجيل الإلزام على المنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية في منصة سابر الإلكترونية، وذلك اعتباراً من 2021/01/01م الموافق 1442/05/17هـ.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في العمل على رفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، والتأكد من خلوها من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته.

وأكدت المواصفات السعودية، على إلزام التجار (المستوردين، المصانع) بإصدار شهادة إقرار ذاتي محلي للمنتجات المحلية، أو شهادة إقرار ذاتي مستورد للمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى شهادة مطابقة الإرسالية للمنتجات المستوردة.

وبينت الهيئة، أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة بشكل إلكتروني.

ودعت المواصفات السعودية، المستفيدين إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر Saber.sa، مشيرة إلى أنه قد تم تطوير منصة سابر الإلكترونية وفق أعلى معايير الكفاءة، للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.