السودان يلغي إعفاء السوريين من تأشيرة الدخول

قرر السودان، اليوم الأربعاء، إلغاء إعفاء السوريين من تأشيرات الدخول.
وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قراراً بالرقم “520” لسنة 2020م ، يلغي بموجبه القرار الجمهوري بالرقم “179” لسنة 2001 م والذي قضى بإعفاء تأشيرات الدخول للسوريين.
ووجه وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، الجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لجعل القرار موضع التنفيذ.
ووفقا للقرار السيادي سيتوجب على السوريين الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للبلاد عبر القنوات الرسمية.