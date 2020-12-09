الطائف: مريض يحاول الهرب من مستشفى بطفاية حريق.. والأمن يتدخل بوسادة هوائية

شهدت مستشفى بالطائف، اليوم (الأربعاء)، حالة غريبة لمريض منوم، حاول الهرب من المستشفى، مهددا بإيذاء نفسه.

البداية كانت ببلاغ وصل للجهات الأمنية عن محاولة مريض منوم في مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف الهرب من التنويم، بعد كسره للنافذة، ووقف على حافة شرفة المدخل الرئيسي، مهددا بإيذاء نفسه.

وحاصرت الجهات الأمنية والإسعافية المنطقة، لتتمكن في النهاية من السيطرة على الموقف، وتشخيص الحالة، لتتلقى الرعاية اللازمة.

وكشف سراج الحميدان، المتحدث الرسمي لصحة الطائف أن المريض ، وهو من إحدى الجنسيات العربية، كان منوما بالدور الثالث بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وحاول الهرب عبر القفز، بعد قيامه بتكسير الزجاج باستخدام طفاية الحريق.

وأضاف الحميدان أنه تم على الفور إبلاغ الجهات الأمنية -التي حضرت في وقت وجيز- وتمت السيطرة على الحالة وإنزاله بواسطة وسادة هوائية.

واختتم سراج الحميدان تصريحاته موضحا أنه تم إدخال المريض لقسم الطوارئ، مشيرا إلى أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، ويتلقى الرعاية حالا في جناح التنويم.