نائب رئيس “نزاهة”: رؤية 2030 تؤكد أن محاربة الفساد منهجها الرئيس للعمل على تعزيز المساءلة في القطاعين العام والخاص

افتتح نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لحماية النزاهة والمشرف على الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل المنتدى السنوي التاسع بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة_الفساد 2020م.

وقال “لقد أولى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين حفظهم الله أهمية كبرى لتعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد، وتحقيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، لما يشكله الفساد من خطر يقوض المجتمعات، ويحول دون نهضتها وتنميتها”.

وأضاف “جاءت رؤية المملكة (2030)، لتؤكد على أن الشفافية ومحاربة الفساد منهجها الرئيس للعمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعين العام والخاص، وعلى عدم التهاون أو التسامح مطلقاً مــع الفساد بكل مستوياته”.