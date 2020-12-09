عقوبات أمريكية ضد شخصيات وكيانات من آسيا وإفريقيا

أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عن فرض عقوبات على ثلاث شخصيات في ماكاو وقرغيزستان وليبيريا وثلاثة كيانات في هونغ كونغ وبالاو وكمبوديا بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي.

وتشمل قائمة العقوبات الجديدة التي نشرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، المواطن الصيني وان كوك-كوي المعروف باسم “ذي السن المكسورة”، وهو الزعيم السابق لفرع عصابة 14K الإجرامية في ماكاو.

وتعد المؤسسات الثلاث المدرجة على القائمة السوداء مرتبطة بهذا الشخص، حسب البيان.

وأمضى وان 14 عاما وراء القضبان وتم الإفراج عنه أواخر عام 2012، وبعد ذلك أصبح عضوا في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وله دور في تطبيق مبادرة “حزام واحد طريق واحد” في كمبوديا.

ويقضي قانون ماغنيتسكي الذي تبنته الولايات المتحدة عام 2017 بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات “مسؤولة عن مخالفة حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون في دول أخرى