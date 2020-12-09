تعرض وكالة الأدوية الأوروبية لهجوم إلكتروني

أعلنت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أنها وقعت ضحية هجوم إلكتروني قبل أسابيع على إعلانها الموافقة على لقاحي كورونا

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام إجراء تحقيق في الحادث لكنها لم تكشف متى حصل الهجوم بالتحديد ولم تعط تفاصيل حول ما تم استهدافه.