118 فارسا وفارسة في انطلاقة بطولة الدرعية لقفز الحواجز

تنطلق غداً (الخميس) النسخة الثالثة من بطولة الدرعية لقفز الحواجز (فئة 4 نجوم) والتي يحتضنها مركز الدهامي في الدرعية، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمشاركة 118 فارس وفارسة من أكثر من 30 دولة في العالم، حيث تستمر حتى يوم السبت المقبل.

وتشهد البطولة إقامة 12 شوط على مدار ثلاثة أيام، على تبدأ المنافسات غداً الخميس بشوطين فئة “النجمة الواحدة” على ان يليها شوطين لـ “فئة 4 نجوم”.

وسيكون أمام المشاركين في البطولة فرصة جمع نقاط أكثر لإضافتها في رصيدهم للمنافسة على المراكز الاولى المؤهلة لنهائيات كاس العالم لقفز الحواجز 2021 في السويد.

وتشهد البطولة مشاركة أفضل فرسان العالم والسعوديين، حيث سيكون من ضمن المشاركين الفارس العالمي الألماني لودجير بييربوم الحائز على أربع ميداليات ذهبية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية إضافة للقب كأس العالم مرتين، وكأس أوروبا (5 مرات) وتسجيله أعلى رقم تاريخي في تاريخ رياضة قفز الحواجز.

كما يشارك الفرسان العالميين ماركوس اينينق، كيفين ستوت، روجير بوست، دانيل ديسور، جوس فيرلوي مع الفرسان العرب والسعوديين وأبرزهم رمزي الدهامي، عبدالله شربتلي، كمال باحمدان خالد المبطي، ودلما ملحس.

وابدى عدد كبير من المشاركين بالبطولة إعجابهم بالتجهيزات سوأ كانت من ارضية المضمار او التجيهزات الاخرى المعدة لانطلاق المنافسات بشكل يرفع وتيرة التحدي بين الفرسان لخطف أكبر عدد من النقاط والمراكز الأولى التي ستكون محط أنظار المهتمين برياضة قفز الحواجز على مدار ثلاثة.