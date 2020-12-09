تفاصيل لائحة نظام الأحداث: حظر استخدام القيود والأغلال بعد القبض عليهم

نشرت الجريدة الرسمية “جريدة أم القرى”، عبر حسابها في “تويتر”، تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 16/ 4/ 1442هـ على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.

وفيما يلي بعض الفقرات الواردة في اللائحة:

وبحسب المادة الرابعة من اللائحة يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته،مع تبليغ ولي أمره أو من يقوم مقامه بسبب القبض عليه والتهمة الموجهة إليه، مع منحه حق الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

ووفق المادة الثامنة يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية وإذا اقتضت مصلحته قيام النيابة العامة بالتحقيق معه في مكان خارج الدار يجب أن يوفر له ذلك، وألا يترتت على التحقيق معه في هذه الأماكن أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية. ومنحت المادة 12 للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.

أبرز الضوابط في اللائحة: