وزير الخارجية المصري يؤكد: دول المقاطعة الأربع تضررت من سياسات قطر.. وعلاقات مصر مبنية على التضامن والدعم المتبادل

كشف سامح شكري وزير الخارجية المصري، عن موقف مصر بشأن المصالحة مع دولة قطر، قائلا: «الدول الأربعة تضرروا من سياسيات قطر، وعلاقات مصر مبنية على التضامن والدعم المتبادل، والسعودية والإمارات والبحرين كانت لها مطالب».

وأضاف شكري في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري: «نثمن جهود المغفور له الشيخ صباح، أمير الكويت الراحل، والأمير نواف الأحمد، أمير الكويت، والحكومة الكويتية في محاولة التوصل إلى توافق، وإذا كانت هناك إرادة سياسية ونية صادقة فمصر دائما تسعى إلى التوافق وعلاقات الإخوة التي يجب أن تربط بين الدول العربية».