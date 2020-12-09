خلال حملة مفاجئة.. الموارد البشرية ترصد 75 مخالفة لنظام العمل بالرياض

نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء الليلة حملة تفتيشية مفاجئة على مواقع متفرقة في شمال العاصمة الرياض بقيادة سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش و تطوير بيئة العمل أ. سطام الحربي ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي لمتابعة مدى التزام اصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين وتنظيم بيئة العمل.

واسفرت الحملة التي استهدفت قطاع الإيواء السياحي ” الشقق المفروشة ” ونشاط بيع الأسماك والدواجن ومشتقاتها ومحلات بيع المطابخ والسيراميك ومواد البناء والمواد الصحية عن اجراء “138” زيارة ورصد ” 75″ مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

تأتي هذه الحملة ضمن الحملات المستمرة والمكثفة التي تنفذها الفرق التفتيشية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةعلى جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل فيما يخص بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي من الجنسين.