فتح التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية بمعهد الإدارة العامة

أعلن مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة عن بدء التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية للرجال والنساء في جدة والرياض (حضوري) وكذلك عن بعد.

وذلك وفق التفاصيل التالية:

برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري): 4 مستويات دراسية – 128 ساعة -8 أسابيع لكل مستوى – من الأحد إلى الأربعاء 4 – 8 مساءاً وذلك خلال الفترة من 4 / 6 / 1442 هـ إلى 26 / 7 / 1442 هـ.

برنامج اللغة الإنجليزية المطور (عن بعد): 5 مستويات دراسية -96 ساعة -8 أسابيع لكل مستوى – من الأحد إلى الأربعاء 6 – 9 مساءاً وذلك خلال الفترة من 4 / 6 / 1442 هـ إلى 26 / 7 / 1442 هـ.