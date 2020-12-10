رئيس وزراء اليونان: تركيا لن تغير ممارساتها العدوانية دون الضغط الأوروبي عليها

أعرب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، مساء أمس الأربعاء، عن ثقته بأن تركيا لن تغير ممارساتها في المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبي عليها.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن موقع اخباري يوناني، تصريحات رئيس الوزراء اليوناني خلال مشاركته عبر الفيديو باجتماع لقيادة الحزب الشعبي الأوروبي المنعقد عشية قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبحث اليوم فرض عقوبات على تركيا، أكد ميتسوتاكيس سعي بلاده الدائم إلى الحوار وتطبيع علاقاتها مع تركيا.

وأضاف ميتسوتاكيس قائلاً: “لكن لا تستطيع أن ننتظر منها تغيير سلوكها إذا لم يمارس الضغط عليها”.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن أنقرة رفضت اقتراح أوروبيا التمسك بالأجندة الإيجابية، عندما اختارت نهج الخطوات الأحادية في شرق المتوسط، الأمر الذي لن يبقى بدون عواقب عليها.

ويعقد اليوم الاتحاد الأوروبي قمة تبحث فرض المزيد من العقوبات على تركيا بعد الاستفزازات التي تمارسها في منطقة شرق المتوسط.