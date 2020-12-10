مزود بنظام عالي الكفاءة للحماية.. «سعود الطبية» تدشن قسم جديدًا للتعقيم المركزي

دشنت مدينة الملك سعود الطبية، قسمًا جديدًا للتعقيم المركزي، والذي يقع في البرج الطبي الثاني على مساحة 900 متر مربع .

وأوضح رئيس القسم الأخصائي محمد الجابري بأن القسم مزود بنظام عالي الكفاءة للحماية من الميكروبات يتضمن جدران خاصة ومميزة ونظام لمتابعة و حفظ درجات الحرارة والضغط؛ مما يضمن جودة التعقيم و سلامة المرضى والعاملين.

كما أشار إلى أن القسم سيخدم جميع غرف العمليات بالمدينة و مركز الأسنان وأقسام التنويم والعيادات الخارجية وبعض مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع الصحي الأول و لضمان انسيابية العمل تم تزويد القسم بأحدث الأنظمة الالكترونية لتتبع الآلات الجراحية.

يذكر أن القسم يتبع لإدارة مكافحة العدوى بالمدينة وقد تم تأسيس القسم تبعاً لأحدث المعايير العالمية و المحلية وتزويده بأحدث أجهزة التعقيم عالية الجودة والسرعة باستخدام التعقيم بالبخار والبلازما.

كما يضم أحدث أجهزه غسيل المعدات بالأمواج الصوتية والذبذبات، بالإضافة لأجهزة غسيل العربات.