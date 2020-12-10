الدوري السعودي: الأهلي أمل النصر للخروج من المأزق #النصر_الاهلي #الأهلي_النصر

يعقد النصر آماله على الفوز على الأهلي يوم السبت، للخروج من المأزق الذي يتعرض له في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وبعد 7 جولات من البطولة يجد وصيف حامل اللقب نفسه في المركز قبل الأخير بأربع نقاط فقط وبفوز واحد وخمس هزائم.

ويحلق الهلال حامل اللقب في الصدارة برصيد 19 نقطة متقدماً بخمس نقاط على الشباب وست نقاط على الأهلي.

ويوم الإثنين الماضي، نجا النصر من هزيمة سادسة عندما تعادل 2-2 مع الاتفاق في مباراة شهدت الكثير من الجدل وإهدار الهداف عبد الرزاق حمد الله ركلة جزاء.

وتقدم الاتفاق بهدفين أولهما من ركلة جزاء أثارت غضب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر.

وأهدر المغربي حمد الله ركلة جزاء ثانية على التوالي بعد الاستراحة قبل أن ينتفض النصر ويدرك التعادل بهدفين في آخر دقيقتين ثانيهما من ركلة جزاء أخرى نفذها حمد الله بنجاح هذه المرة.

وقال فيتوريا بعد المباراة: الفريق في وضع معقد، لكن أتمنى أن تكون انتفاضتنا في نهاية المباراة إشارة جيدة لتغيير ما حدث في الفترة الماضية.

وسيأمل النصر في استغلال هزيمة الأهلي المفاجئة 3-4 أمام ضمك في الجولة الماضية.

ويدخل الأهلي مواجهة النصر دون مهاجم عمر السومة لإصابته بفيروس كورونا.

وأحرز السومة أربعة أهداف من أصل 12 هدفاً سجلها الأهلي هذا الموسم.

وفي الموسم الماضي تعادل الفريقان في المواجهتين ومنذ ذلك الحين فاز النصر في مواجهتين الأولى في دوري أبطال آسيا والثانية في قبل نهائي كأس ملك السعودية الخاص بالموسم الماضي.

وتنطلق الجولة غداً الجمعة، إذ يلعب العين ضد القادسية والرائد ضد الفيصلي والشباب ضد الاتحاد.

ويحل التعاون ضيفاً على أبها يوم السبت، ويخرج ضمك لمواجهة الاتفاق فيما يلعب الفتح ضد الباطن.

وتُختتم الجولة بمباراة الهلال حامل اللقب ضد الوحدة يوم الأحد.