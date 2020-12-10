روسيا.. زلزالان بقوة 7.6 و 6.5 يضربان مدينة إيركوتسك بسيبريا الوسطى

قالت وزارة الطوارئ بمدينة (إيركوتسك)، الواقعة في سيبريا الوسطى، بوقوع زلزالين قويين بمنطقتي بريانجاري وبورياتيا.

وأوضحت الوزارة – في بيان، أوردته قناة “روسيا اليوم” – أن حدث زلزالي في أراضي مدينة إيركوتسك، بلغت شدته في مركز الزلزال 7.6 درجة. وفي مدينة إيركوتسك 6.5 درجة. والحجم الزلزالي 5.5 درجة، وفئة الطاقة 14.0 درجة”.

وأشارت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن مركز الزلزال كان في دلتا بحيرة بايكال، على بعد 16 كيلومترا شمال غرب دوبينينو.. وجرى إعلان حالة التأهب قصوى في إيركوتسك، فيما لم ترد تقارير عن أضرار بالمباني من قبل سكان البلدة.

يذكر أنه تواصل البنية التحتية للمرافق والمنشآت الاستراتيجية في المدينة العمل بشكل طبيعي، وتقوم كوادر الإنقاذ في المنطقتين بفحص المرافق والمنشآت الحيوية ذات الصلة المباشرة بتأمين احتياجات السكان.