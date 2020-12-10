تراجع أسعار الذهب اليوم في السعودية.. و”عيار 21″ يسجل 193.37 ريال

تراجعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، بفعل تراجعه عالميا بعد تطورات مشجعة للقاح فيروس كورونا المستجد.

وتراجع الذهب أكثر من 2% في ختام تداولات الأربعاء، وسط تعزز الآمال حيال تعاف اقتصادي سلس بفضل إحراز مزيد من التقدم على صعيد لقاحات كوفيد-19.

وفي السعودية، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 221 ريالا (58.93 دولار)، مقابل نحو 225.70 ريال (60.19 دولار) الأربعاء.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا في المملكة) فسجل نحو 193.37 ريال (51.57 دولار)، مقابل نحو 197.49 ريال (52.66 دولار).

في السياق؛ جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية عند مستوى 165.75 ريال (44.20 دولار)، مقابل 169.27 ريال (45.14 دولار) أمس.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 128.91 ريال (34.38 دولار)، مقابل 131.66 ريال (35.11 دولار).

وتختلف أسعار الذهب في السعودية باختلاف المناطق والمواسم، ولا يزال المعدن الأصفر يعاني تباينا في الأسعار وسط ترقب لتوفير لقاح كورونا في الأسواق، وكذلك التفاؤل حول حزمة تحفيز أمريكية بـ1.4 تريليون دولار.

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، نحو 6877.50 ريال (1834 دولارا)، مقابل نحو 7023.75 ريال (1873 دولارا)، الأربعاء.

تراجع الذهب أكثر من 2% ختام تداولات الأربعاء وسط تعزز الآمال حيال تعاف اقتصادي سلس بفضل إحراز مزيد من التقدم على صعيد لقاحات كوفيد-19.

وبحلول الساعة 1901 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 2.4% إلى 1827.26 دولار للأوقية (الأونصة). كان الذهب سجل الثلاثاء أعلى مستوياته منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 1875.07 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.9% ليتحدد سعر التسوية عند 1838.50 دولار.