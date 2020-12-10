“لن تفلت دون عقاب”.. اليونان تصرّ على إجراءات أوروبية مشددة ضد تركيا

أفادت وسائل إعلام يونانية، أن أثينا مازالت مصرّة على بيان ختامي للقمة الأوروبية أكثر تشددا مع تركيا.

و أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن ثقته بأن تركيا لن تغير ممارساتها في المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبي عليها.

وتبحث بروكسل، اليوم وغداً مستقبل العلاقات مع تركيا، خلال القمة الأوروبية، وسط التلويح بفرض عقوبات على أنقرة،بسبب التحرشات التي تقوم بها في شرق المتوسط.

وأكد ميتسوتاكيس أن بلاده لا تنتظر من تركيا تغيير سلوكها من تلقاها نفسها، مشدداً على أن ذلك سيتم بعد الضغط عليها، لافتا إلى أن الحوار ممكن بعد تغيير السلوك.

وأثناء مشاركته، الأربعاء، عبر الفيديو في اجتماع لقيادة الحزب الشعبي الأوروبي المنعقد عشية قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبحث اليوم الخميس، فرض عقوبات على تركيا.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن أنقرة رفضت اقتراح أوروبا يدعوها للتمسك بالأجندة الإيجابية، عندما اختارت نهج الخطوات الأحادية في شرق المتوسط، الأمر الذي لن يبقى بدون عواقب عليها، بحسب تعبيره.

وأكد دبلوماسياً أوروبياً، الخميس، أن الرغبة بالحوار مع تركيا لا تعني غض النظر عن الاستفزازات.

يذكر أن المجلس الأوروبي يعقد قمة يومي الخميس والجمعة، لبحث مستقبل العلاقات مع تركيا، وسط تلويح بفرض عقوبات على أنقرة، بسبب سلوكها مع جيرانها في شرق المتوسط.

الجدير ذكره أن تحركات أنقرة للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط كانت أثارت انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، خصوصا بعد توقيع تركيا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية العام الماضي.