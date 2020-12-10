“المرصد”: مقتل 9 مقاتلين سوريين تابعين لـ”الحرس الثوري الإيراني” في هجوم لداعش

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 9 مسلحين تابعين لـ”الحرس الثوري الإيراني” لقوا حتفهم خلال هجوم لتنظيم داعش شرقي سوريا.

وأوضح “المرصد”، أن عناصر من تنظيم داعش كانوا قد هاجموا، فجر الخميس، موقعا عسكريا يتبع “الحرس الثوري الإيراني” في منطقة جويف ضمن بادية الميادين شرقي مدينة دير الزور.

وأشار أن الاشتباكات أسفر عن مقتل 9 من العناصر المحليين ضمن قوات “الحرس الثوري” الإيراني، بالإضافة إلى مصرع عنصرين من خلايا تنظيم داعش.

وقد سارعت مليشيات “الدفاع الوطني” والميليشيات المحلية الموالية لـ”الحرس الثوري” إلى إرسال تعزيزات إلى المنطقة التي شهدت تلك الاشتباكات.