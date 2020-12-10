فرسان “الأخضر” يفتتحون مهرجان “الدرعية” بالمراكز الأولى

افتتح فرسان المملكة العربية السعودية أولى جوائز مهرجان “الدرعية” للفروسية الذي أنطلق اليوم (الخميس)، حيث خطف الفرسان عبدالرحمن المطوع، عبدالله أبا الخيل، والأمير فيصل آل سعود المراكز الثلاثة الأولى “تباعاً” في سباق قفز الحواجز “فئة نجمة واحدة” ضمن فعاليات المهرجان والتي يحتضنها مركز الدهامي في الدرعية، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمشاركة 118 فارس وفارسة من أكثر من 30 دولة في العالم وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

وتوج الفارس المطوع بزمن (29.19 ثانية) من دون أي خطأ، فيما حصل الفارس أبا الخيل على المركز الثاني (30.73 ثانية) بدون أي خطا، والثالث الفارس الأمير فيصل آل سعود (31.89 ثانية) بدون أي خطأ.

كما حصل على المركز الرابع الفارسة الهولندية ماندي جوترد بزمن (33.36 ثانية) بدون أي خطأ، والخامس نايف الشواف بزمن (36.30) بدون أي خطأ.

وأبدى الفارس المطوع سعادته الكبيرة بنتائج اليوم الأول، وقال “تميز الفارس السعودي وتألقه أراه طبيعي لأنها أحد أهم رياضاتهم من قديم الزمان، أن تكون بداية النتائج سعودية فهذا حافز لنا في المسابقات المقبلة ومواصلة تحقيق النتائج الكبيرة”.

وأضاف “أهنئ زملائي على ما حققوا، أتمنى التوفيق للبقية في تحقيق نتائج كبيرة، شكراً للقائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير”.