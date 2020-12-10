أمانة جدة تفعل خدمة الباركود التفاعلي لـ 8 خدمات بلدية

فعّلت أمانة محافظة جدة، خدمة الباركود التفاعلي لتسهيل الوصول لـ 8 خدمات بلدية، وذلك في إطار سعيها للارتقاء بالخدمة المقدمة للمستفيدين.

وتمكن ميزة الباركود التفاعلي المستفيدين من الوصول لـ (خدمة الاتصال المباشر – خدمة تقديم معاملة إلكترونية – دليل المستخدم لتقديم معاملة إلكترونية – خدمة دعم مرابطة الحد الجنوبي – خدمة حجز المواعيد – منصة بلدي – الوصول السريع للخدمات الإلكترونية – بلاغات 940).

وتسعى أمانة جدة، باستمرار إلى تحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الإليكترونية وأتمتة إجراءاتها الداخلية وذلك في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي بما يسهم في تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة للعملاء.