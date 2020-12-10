الإمارات تسجل 1255 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 602 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى تسجيل 1255 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 181 ألفا و405 حالات.

ولفت البيان إلى أن 657 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 161 ألفا و 741حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 156 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.