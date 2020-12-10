عرض 84 قطعة أثرية مصرية في السعودية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بالموافقة على سفر 84 قطعة أثرية مصرية لعرضها بمعرض بمعـرض “شطـر المسـجد” ليعرض بمتحف إثراء بمدينة الظهران – المملكة العربية السعودية في الفتـرة من 28-11-2020 حتى 30-11-2020 متضمنة مـدد الإعـداد والتغليف والنقل والشحن.

ونص القرار الذي نشر، الخميس، بالجريدة الرسمية المصرية، على أن تكون القطع الأثرية المشار إليها فى المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار من تاريخ بـدء الإعـداد للمعـرض بجمهورية مصر العربية وحتى عودتها سالمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية.

كما أناط القرار بوزارة السياحة والآثار المصرية اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار وعرضها، مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، علـى أن يتحمـل الجانب المنظم جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل والشحن.