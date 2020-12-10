المركزي الأوروبي يبقي على مستويات الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي اليوم، الخميس، الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند المستويات الصفرية على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وعند مستويات 0.25% على الإقراض الهامشي، وأن يظل معدل الفائدة على الإيداع عند مستويات -0.50%.، خلال اجتماعهم في ديسمبر.

وصدر بيان السياسة النقدية والذي يقدم رؤية أوضح حول قرار الفائدة، ثم يعقد المؤتمر الصحفي لمحافظ المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بعد نحو 45 دقيقة من الآن للتعليق على القرارات المعلنة والإجابة على تساؤلات الصحفيين.

ويكافح المركزي الأوروبي في طريق إصلاح الوضع الاقتصادي الراهن و معالجة مستويات التضخم المنخفضة والتي أثرت بالسلب على السوق الأوروبية، خاصة عقب التطورات الأخيرة لفيروس كورونا والتي دفعت عدد من حكومات دول منطقة اليورو إلى فرض قيود الإغلاق.