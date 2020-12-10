البيئة: لم نعلن أي ضوابط رسمية حول التخييم #عاجل

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد بن إبراهيم المسيند أن الوزارة لم تعلن أية ضوابط متعلقة بالتخييم خلال موسمي الشتاء والربيع لهذا العام.

وأشار إلى أن هناك لجان حكومية متخصصة تعمل على وضع ضوابط التخييم في المملكة (سواء المخيمات الموسمية أو المخيمات الدائمة).

وتابع: في حال انتهاء اللجان من وضع الضوابط والاشتراطات للتخييم سوف يتم نشرها على المنصات الرسمية. مشدداً على أهمية أخذ المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة.

يذكر أنه تم تداول أنباء عن عدد من ضوابط إقامة المخيمات البرية، كان أبرزها فرض رسوم على كل متر مربع.