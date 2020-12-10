آخر تطورات #كورونا عالميا.. روسيا تعمم اللقاح بجميع المناطق قبل نهاية الأسبوع

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت جميع مناطق روسيا استعدادها للبدء في حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، التي ستنطلق في كافة المناطق بحلول نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت نائب رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا – وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس عقب اجتماع مع اللجنة الخاصة بشئون الصحة – : “إن جميع المناطق أعلنت استعدادها للتلقيح، وبحلول نهاية الأسبوع الجاري سيتم إطلاقه في جميع المناطق”، موضحة أن حملات التطعيم ضد فيروس كورونا يجب أن لا تتوقف في مناطق روسيا في عطلة رأس السنة.