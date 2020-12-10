مستشفى الأطفال بالطائف يحقق المركز الثالث على مستوى المستشفيات

حقق مستشفى الأطفال بمحافظة الطائف، المركز الثالث على مستوى المملكة العربية السعودية بين المستشفيات والمراكز الصحية لشهر نوفمبر 2020م في الالتزام بمعايير السلامة الدوائية من خلال رصد الأعراض الجانبية للأدوية والمبادرة بإبلاغ الهيئه عنها.

ويتضمن هذا البرنامج إجراءات تقييم على جميع المستشفيات والمراكز الصحية من خلال تقديم البلاغات الوقائية من حدوث الأخطاء الدوائية أو التاثيرات العكسية للأدوية.

ويعتبر قسم الرعاية الصيدلية بمستشفى الأطفال من الأقسام الأكثر فعالية لتقديم المبادرات النوعية والدعم المستمر والمتميز لخدمة المريض.