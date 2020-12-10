“عيادة متنقلة” للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالطائف

دشن مدير الشؤون الصحية بالطائف، سعيد بن جابر القحطاني اليوم العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتي وفرتها وزارة الصحة.

و اطلع القحطاني على التجهيزات الحديثة التي زودت بها العيادة المتنقلة واستمع لشرح عنها قدمة الدكتور أحمد المالكي مدير إدارة البرامج الصحية.

واوضح المالكي بان العربة تتكون من قسم للاستقبال وقسم للفحص حيث يتم استقبال السيدادت وتسجيل بياناتها الشخصية و المعلومات المطلوبة، واحالتها الى قسم التحضير والتصوير بالماموغرام ومن ثم ارسال الصور لمركز البيانات المركزي ومركز القراءة المركزية ليتم قرائتها خلال فترة وجيزة و يتم ابلاغ المراة بالنتيجة من قبل مشرفة العيادة واعطاء الموعد للتحويل للعيادة المتوفرة بالمستشفى المرجعي بنفس الاتصال.

واكد المالكي على أن الاكتشاف المبكر للحالات يساعد بنسبة كبيرة في عملية المعالجة مبيناً ان العربة المتنقلة ستخدم محافظة الطائف والمحافظات المجاورة .

من جانبه أشاد مدير صحة الطائف بالتقنيات التي تحتويها العربة المتنقلة للكشف المبكر لمرض سرطان الثدي مبيناً أن وزارة الصحة تحرص كل الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين من مثل هذه الأمراض .