القيادة المركزية الأمريكية: عدم قدرة إيران على إخراجنا من العراق يدل على ضعف خليفة سليماني

قالت القيادة المركزية الأميركية، إن إيران سلمت الميليشيات الموالية لها أسلحة متطورة

و أضافت القيادة المركزية الأميركية إن عدم قدرة إيران على إخراجنا من العراق يدل على ضعف خليفة سليماني

و أكدت القيادة المركزية الأميركية أن خليفة سليماني قاآني لا يتمتع بذات النفوذ الذي تمتع به سليماني

و أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن تخفيض عدد الدبلوماسيين في سفارتنا في العراق مشيرة إلى أنه بسيط جدا مؤكدة بقاء السفير والموظفين الأساسيين في سفارتها في بغداد

وقالت إن حكومة العراق نشطة في العمل ضد الميليشيات التابعة لإيران

كما أعربت عن قلقها من قيام المليشيات التابعة لإيران بعمليات دون الرجوع لطهران